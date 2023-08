Marcin Hakiel po raz pierwszy o zakończeniu związku z Dominiką. Ujawnił POWÓD ROZSTANIA

Marcinek 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Odkąd atencjuszka MS zaczęła do mnie wysyłać serduszka i zaczepiać mnie na ig, pomyślałem sobie, że D mi juz nie bedzie potrzebna, bo z magdusia zrobimy, ze internet zaplonie, a wtedy nie bedzie trzeba isc do pracy, tylko bedzie mozna wiesc zycie prózniacze. No i jakos tak sie stalo...