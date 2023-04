Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z nastoletnim synem. Podobni? (FOTO)

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek rozwiedli się w ubiegłym roku. W trakcie rozprawy sądowej ustalili podział wspólnego majątku oraz kwestię praw do opieki nad dwójką dzieci (13-letnim Adamem i 9-letnią Heleną) . Zdecydowali się na opiekę naprzemienną i dzięki temu dzieci co tydzień spędzają czas z jednym z rodziców.

Podczas gdy jego była żona wyjechała z ich małą córeczką do ciepłych krajów, Hakiel zdecydował się zabrać swojego pierworodnego syna na wystawę edukacyjną . Jak możemy wywnioskować ze zdjęcia, panowie bawili się świetnie, spędzając razem czas.

Na zdjęciu widać niesamowite podobieństwo między Marcinem a Adamem . Chłopiec z dnia na dzień coraz bardziej przypomina swojego tatę. Z pewnością przyczyniły się do tego niemal identyczne fryzury.

Katarzyna Cichopek nie zabrała syna na wakacje. Znamy powód

W tym samym czasie Katarzyna Cichopek udała się z małą Hanią w podróż do ciepłych krajów. Aktorka zdecydowała się na podróż bez syna, ponieważ przygotowuje się on do egzaminu ósmoklasisty. Gwiazda nie chciała, żeby Adam zaniedbał naukę.