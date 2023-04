Katarzyna Cichopek chwali się EGZOTYCZNYM WYPADEM z córką: "Cudownie jest widzieć świat jej oczami" (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu Cichopek zdecydowała się również opowiedzieć o tym, jak zamierza spędzić w tym roku święta wielkanocne. Aktorka wyjawiła, że będzie kontynuować swoją tradycję i planuje zagraniczne wakacje. W wojażach tym razem towarzyszy jej jednak tylko córka, bo 14-letni syn postanowił zostać w domu, by przygotowywać się do egzaminów.

Katarzyna Cichopek wybrała się z córką na zagraniczny wyjazd

Od 20 lat, w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop. To taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenką tam, gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowe. Adaś przygotowuje się do egzaminu 8-klasisty, postanowił, że zostaje i skupi się na nauce. Jest bardzo odpowiedzialnym chłopcem i bardzo podoba mi się jego podejście do obowiązków - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Nasza kobieca przygoda. Cudownie jest widzieć świat Jej oczami, a największym moim sukcesem jest to, że mogę go Jej pokazać - pisała na Instagramie.

Internauci zachwycają się córką Katarzyny Cichopek

Piękne dziewczyny; Helenka kopiuj wklej mama; Czy to Oman? Też mi się tak wydaje, że to pustynia w Omanie; Cała mamusia. Masz Kasiu swoją podobiznę; Mała Kasia; Odbicie mamy, brawo; Pani Kasiu córeczka to wykapana mamusia. Piękna dziewczynka; Cała mama; Ale podobna do mamy - zachwycali się obserwatorzy.