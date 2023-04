Katarzyna Cichopek spędzi Wielkanoc z teściową. Co będzie z dziećmi? Celebrytka ujawnia

Jeszcze rok temu stosunki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, delikatnie mówiąc, pozostawiały wiele do życzenia. Para dopiero co ogłosiła wtedy, że ich małżeństwo przechodzi do historii, a zraniony tancerz nie potrafił powstrzymać się od publicznego użalania się na byłą, sugerując m.in. że jego żona dopuściła się zdrady. Dziś dogadują się znacznie lepiej, nie da się jednak ukryć, że to Marcin może liczyć na większą sympatię internautów.