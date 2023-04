Marcin Hakiel STANĄŁ W OBRONIE Katarzyny Cichopek! Tak zareagował na komentarze o byłej żonie

Gość 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 11 Odpowiedz

Nowa kobieta to klasa! Takiej blondyneczki to zazdrości chyba większość facetów. I dobrze widocznie tak miało być. To są dorośli ludzie niech im się obojgu wiedzie. Dobrze że już mu przeszły zwierzenia typu ,,ta wolność miała imię " rozumiem złość i gniew jak najbardziej ale jak się nie chce komentowania w sieci to się takich wywiadów nie robi. Dla dobra ich dzieci. Niech się każdy zajmie własnym życiem