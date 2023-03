Marcin Hakiel POTWIERDZA, że spotkał się z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek. Komentuje plotki o wspólnej kolacji...

Kilka dni temu minął rok od publikacji przez Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela oświadczenia, w którym oznajmili światu, że się rozstali. W ciągu tego czasu zarówno prezenterka, jak i tancerz zdążyli wejść w nowe relacje. Ona związała się z Maciejem Kurzajewskim , a on z niejaką Dominiką , którą, choć chwali się w social mediach, nie pokazuje jej twarzy.

Marcin Hakiel umówił się na kolację z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim?

Stosunki między Kurzopkami i Marcinem od początku zdają się być znacznie lepsze od tych, które para ma z bezkompromisową Pauliną Smaszcz. Ostatnio w mediach pojawiły się nawet doniesienia, że Hakiel i jego ukochana umówili się z Kasią i Maćkiem na... wspólną kolację! Zaproszenie na podwójną randkę miało zostać wystosowane po jednym z występów córki tancerza i celebrytki, Heleny. Podczas wydarzenia Marcin ponoć podszedł do partnera eksżony i przedstawił mu Dominikę. Cichopek i Kurzajewski mieli w planie świętować wtedy 50. urodziny dziennikarza i w domu czekała na nich cała rodzina, w związku z tym przełożyli kolację na inny termin.

Marcin Hakiel relacjonuje spotkanie z Kurzopkami

Okazuje się jednak, że spotkanie par nie do końca tak wyglądało. W rozmowie z "Twoim Imperium" Hakiel odniósł się do owych rewelacji, zdradzając, że owszem - doszło do wymiany uprzejmości, jednak na temat umawiania się na wspólną kolację nic mu nie wiadomo.