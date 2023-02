Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pielęgnują miłość nad pomidorkami z kozim serem. Romantycznie? (WIDEO)

Żona 9 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Jakie to przerażające ,że ludzie niemal z dnia na dzień mogą się odkochać, zostawić rodzinę i tworzyć szczęście u boku innej osoby! Jestem katoliczką i bardzo cenię sobie przysięgę małżeńską, nie ma dla mnie wytłumaczenia ,że ktoś się odkochał. Nie ważne czy jest to pani Cichopek czy zwykła pani Kowalska. Ja mogę zrozumieć ,że zostawiła męża przez to że np. pił, bił, zdradzał to jestem w stanie zrozumieć, ale nie to że się odkochała nagle! Może część z was mnie zhejtuje , ale ja jestem ,,starej daty" i nic na to nie poradzę. Nie mogę patrzeć na ich zdjęcia i te wiecznie cieszące się buzie!!!! Może i oni są fajnymi ludźmi, nie wiem, ale wyrządzili dużą krzywdę swoim rodzinom!! Dla pana Hakiela każde takie zdjęcie to jak gorzka pastylka do przełknięcia!!