Paulina Smaszcz MIGDALI SIĘ na tapczanie z nowym ukochanym! Internauci podzieleni: "Wyszło pięknie" vs "Straszne" (FOTO)

Paulina Smaszcz pokazała światu nowego partnera

Czułości Pauliny Smaszcz z ukochanym

W sobotę, chwilę po tym, gdy na instagramowych profilach Kurzajewskiego i Cichopek pojawiła się relacja z bitwy na śnieżki, Smaszcz wrzuciła kolejne wideo z partnerem. Tym razem celebrytka i jej odwrócony tyłem do kamery wybranek serca zrezygnowali ze wspólnych pląsów na rzecz obściskiwania się na kanapie. Na filmie widzimy, jak zakochani migdalą się w pozycji leżącej do podstawionej piosenki Celine Dion "The Power of Love". Na tapczanie nie są jednak sami, bo w towarzystwie czworonogów 49-latki. Jeden z pupili zdaje się nie móc znaleźć sobie miejsca, na co wskazuje to, że widzimy go połowicznie spoczywającego na plecach ukochanego swojej pani...