Smaszcz opowiada o NOWYM UKOCHANYM i bezlitośnie wspomina poprzednie związki: "Poznałam facetów, którzy byli rozczarowaniem"

Ewelina 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Nie wiem kto to jej były i jego nowa. Nie wiem kim jest ta Smaszcz. Weszłam na ta stronę i przeczytalam jakieś 3 srtykuly, sprawdzilam instagram i odnioslam wrażenie, ze ta pani obraża wszystkich, którzy maja inne zdanie niż ona. Mówi tyle o szczerości a sama jest zakłamana. Zrobić doktorat to nie wyczyn, szczególnie z kierunków humanistycznych. Wystarczy chcieć. Tez mam doktorat z pokrewnego kierunku co pani, i uważam, ze nie ma się czym chwalić. Naprawdę! Wiedza to jedno ale najważniejsze jest umieć ja wykorzystać nie tylko pomagając innym, ale także dla siebie. To tak jak w medycynie- «po pierwsze nie szkodzić». A tutaj widzę kobietę, która twierdzi, ze ma prawo ranić innych (również zupełnie obcych) swoimi słowami. Bardzo to smutne i przepraszam za „koleżankę” po fachu. Apeluje do tych kobiet petard: nie dajcie sobą manipulować!