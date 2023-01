Paulina Smaszcz składa życzenia urodzinowe Maciejowi Kurzajewskiemu: "Miłości i założenia lojalnej rodziny BEZ KŁAMSTW"

Sylwester 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Pojechałem wraz żona na warsztaty do Pani Pauliny. Nie byłem przekonany. Te dwa dni odmieniły nasze życie. Pani Paulinka ma wiedzę, doświadczenie, kompetencje do tego aby nauczać i pomagać innym! To wyjątkowo serdeczny i ciepły człowiek! Jest piękną duszą wewnętrznie i na zewnątrz. Nie mogliśmy powstrzymać łez kiedy odbieraliśmy z żona pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Pani Paulinka podpisała je dla nas własnoręcznie. Żona nie chciała wyjeżdżać z warsztatów, upadła na kolana i zawiesiła się oburącz na Pani Paulince. Jakimś cudem udało nam się wydostać z tych warsztatów ale do dziś wspominam to wydarzenie ze wzruszeniem. Zapisani jesteśmy na kolejne spotkania. Wejdźcie Państwo na stronę pani Pauliny, tam znajdziecie wszystkie informacje i ceny. Koszt niewielki a to spotkanie na prawdę poprawia jakość życia każdego czlowieka!