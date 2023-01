Sielanka Kurzopków: Katarzyna Cichopek składa Maciejowi Kurzajewskiemu publicznie życzenia, a on... WYZNAJE JEJ MIŁOŚĆ!

Hcld 12 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

O ludzie drodzy. Skończcie wascie, wstydu oszczędźcie. Btw, szkoda, że takiego zaangażowania w świętowanie urodzin nie bylo u nich wcześniej, w przypadku małżonków. Jakby takie były malownicze prezenty, wyjazdy i wyznania, to może by było między nimi lepiej , a nie dramy, zdrady i rozwody. Ale co ja tam wiem. Widzę tylko, że za dużo już tego publicznego słodzenia.