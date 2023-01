Katarzyna Cichopek kąpie się w błocie razem z Maciejem Kurzajewskim: "Pielęgnuje i koi" (FOTO)

Cichopek i Kurzajewski na urodzinowym urlopie w Jordanii

Zobacz także: Katarzyna Cichopek wzruszona tańcem w "You Can Dance"

Błotna przygoda Kasi i Macieja

Mówcie do mnie Your Mud-jesty ;). Kolejny punkt na trasie naszej jordańskiej wycieczki - Morze Martwe. Błoto z tego morza to naturalny kosmetyk. Pielęgnuje, koi i leczy dzięki bogactwu minerałów. Ktoś z Was próbował kąpieli błotnej? - dopytywała wysmarowana chlapą aktorka.