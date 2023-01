Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski relacjonują kolejny dzień w Jordanii: "Było OBŁĘDNIE" (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od wtorku wypoczywają na kolejnym wspólnym wywczasie. Zakochani znów udali się na Bliski Wschód. Tym razem jednak nie do Ziemi Świętej, gdzie przed kilkoma miesiąca ujawnili się ze swoim związkiem.

W środę Kurzopki postanowiły uraczyć instagramową publiczność kolejną dawką wakacyjnych fotografii i filmów. Teraz zrelacjonowali wyprawę do doliny Wadi Rum, do której udali się jeszcze przed świtem.

Co to jest za piękne miejsce! Pustynia Wadi Rum. Nieziemska, dlatego mówią o niej marsjańska (...) - zachwyca się Katarzyna pod serią obrazków, do których pozuje solo bądź z partnerem.