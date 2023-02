Sielanka Kurzopków: Katarzyna Cichopek ŚWIECI PIERŚCIONKIEM podczas bitwy na śnieżki z Maćkiem, dziećmi i psem Bono (FOTO)

Odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przy "pomocy" Pauliny Smaszcz ujawnili, że są parą, coraz śmielej chwalą się publicznie łączącym ich uczuciem. Zakochani nie mają już oporów przed wrzucaniem do sieci wspólnych zdjęć. Ostatnio głośno było o ich kolejnej podróży - skrzętnie relacjonowanej za pośrednictwem instagramowych profili - tym razem na Bliski Wschód.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski coraz chętniej pokazują w sieci wspólne chwile

Sobotnie wyjście do lasu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Tajemniczy pierścionek Katarzyny Cichopek

Na opublikowanych przez Cichopek kadrach widzimy, że wraz z bliskimi urządziła sobie bitwę na śnieżki. Nie zabrakło także wygłupów z ukochanym, przy okazji których gwiazda zaprezentowała okazały pierścionek, który widnieje na jej palcu od powrotu z Jordanii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócili do "PnŚ": on z tortem, ona z OGROMNYM PIERŚCIONKIEM! Czy to już ten czas? (ZDJĘCIA)