Maciej Kurzajewski podsumowuje wakacje w Jordanii: Kasia tańcząca w bikini, lokalne specjały i moczenie stópek w morzu (ZDJĘCIA)

Mówcie do mnie YourMud-jesty. Kolejny punkt na trasie naszej jordańskiej wycieczki - Morze Martwe. Błoto z tego morza to naturalny kosmetyk. Pielęgnuje, koi i leczy dzięki bogactwu minerałów. Ktoś z Was próbował kąpieli błotnej? - opowiadała wysmarowana błotek Cichopek.