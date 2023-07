Marcin Hakiel przestał wrzucać zdjęcia z Dominiką. Tak odnosi się do plotek o ROZSTANIU (FOTO)

Izka 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Moja mama porzuciła tatę i odeszła do innego mężczyzny. Tata nigdy nie związał się z inną kobietą. Kochał ją przez całe życie. Kiedyś zapytałam go, no jak to tato przecież minęło 30 lat, a ty dalej tylko o mamie. Do dnia dzisiejszego łamie mi to serce. Nie każdy potrzebuje czasu na następny związek, bo po prostu nie potrafi żyć z kimś innym. To dopiero miłość prawdziwa, nieuwarunkowana wiernością ani byciem z tym kimś do końca. Ja też taka jestem, wybrałam, pokochałam, potem już innego nie chciałam. Nie zawsze jest różowo.