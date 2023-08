Marcin Hakiel reaguje na stwierdzenie internautki, że Katarzyna Cichopek "URODĄ NIE GRZESZY"

Kira 55 min. temu zgłoś do moderacji 104 17 Odpowiedz

Oh jaki on kulturalny gentleman. Jakby mial klase to by w ogole tego pytania nie pokazal, zignorowal by i tyle. Go to jara jak ktos na Kaske jedzie, ale gra role “faceta z klasa.” Oscara za ta role nie dostanie.