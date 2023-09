Marcin Hakiel u Wojewódzkiego mówił też o dzieciach. Zdradził, jak przeżyły jego rozwód z Cichopek

Pierwszy odcinek nowego sezonu programu Kuby Wojewódzkiego bez wątpienia odbił się w mediach szerokim echem. Wszystko rzecz jasna za sprawą zaproszonych do studia gości - Caroline Derpienski i Marcina Hakiela . Miłośniczka "dollarsów" w studio ochoczo rozprawiała o związku z 60-letnim milionerem i swoim światowym życiu, nazywając się nawet "ikoną Polaków". Tancerz uraczył zaś widzów kilkoma prywatnymi wyznaniami. Choć celebryta momentami wyraźnie próbował uciekać od trudnych tematów, ostatecznie nie omieszkał wspomnieć o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim. Hakiel stwierdził na przykład, że jego eks i jej nowy partner "robią sobie z niego pożywkę". Bronił także pomysłu wynajęcia prywatnych detektywów, dzięki którym miał ponoć dowiedzieć się o niewierności ówczesnej żony.

Hakiel o dzieciach. Zdradził, jak przeżyły jego rozwód z Cichopek

Jak ja podjąłem decyzję, że to już koniec, trzeba to było poukładać, dzieciom zapewnić dwa domy. Mamy naprzemienność. Tydzień u mnie, tydzień u mamy. To jest trudne (...). Praca nigdy się nie kończy, bo rozwód rodziców jest traumą dla dzieci - opowiadał u Wojewódzkiego.