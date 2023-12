Marcin Hakiel wyprawił córce na kręgielni 10. urodziny. Ukochana tancerza też bawiła się u boku Helenki (ZDJĘCIA)

gość123 48 min. temu zgłoś do moderacji 21 13 Odpowiedz

Już dajcie mu spokój! Kaśka wystawia nędzne reklamy i ile wlezie na pokaz uśmiechnięte focie a on nie może po tym wszystkim?! Próbuje żyć normalnie i utrzymać się na powierzchni a wy mu dowalacie. Odwalcie się bo to jest już śmieszne. Zajmijcie się swoimi problemami i podwórkiem. Każdy robi to co uważa za słuszne, najwidoczniej On tak chcę i to robi. Pozdro