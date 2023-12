U Marcina Hakiela i (już nie takiej tajemniczej) Dominiki po staremu. Pokazał, jak ukochana smyra go po stópce o poranku. Słodziaki? (FOTO)

Marcin Hakiel przeszedł u boku obecnej partnerki prawdziwą życiową rewolucję. O ile wcześniej nie pokazywał ukochanej, co miało być jej decyzją, to u boku kolejnej, również o imieniu Dominika , wyraźnie otworzył się na media. Było już półnagie zdjęcie w stroju Borata, a nawet relacja z golenia głowy pod prysznicem.

U Marcina Hakiela i jego ukochanej po staremu. Tak spędzali wspólny poranek

W końcu Dominika podchwyciła intencje ukochanego i na chwilę oderwała się od ekranu. Najpierw partnerka tancerza smyrała go po stópce, a gdy zauważyła, że jest nagrywana, zaczęła z rozbawieniem pozować do obiektywu. W końcu przysunęła do siebie jego stopę i zrobiła mu krótki masaż. Wszystko oczywiście pod okiem internautów.