Marcin Hakiel z ukochaną też przebrali się z okazji Halloween. Zaprezentowali się w strojach... BARBIE i KENA. Udana stylizacja? (FOTO)

W ostatnie dni października królują tematyczne imprezy z okazji Halloween. Co roku gwiazdy zaskakują swoją kreatywnością i niesztampowymi pomysłami na przebranie. Trzeba przyznać, że Marcin Hakiel i jego obecna partnerka wzięli sobie halloweenowe przebieranki do serca i odpięli wrotki — dosłownie.

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek nie narzeka na brak zainteresowania płci przeciwnej. Chociaż kilka miesięcy temu 40-latek rozstał się z tajemniczą Dominiką, to u jego boku pojawiła się już nowa kobieta. Los chciał, że padło na jej imienniczkę, jednak tancerz podkreśla, że w żadnym stopniu nie przypomina ona swojej poprzedniczki. Tym razem Marcin chętnie dzieli się w mediach społecznościowych nową miłością i nie stroni od szczerych wyznań.

Marcin Hakiel z partnerką jako Ken i Barbie

Marcin Hakiel udostępnił na Instagramie relację ukochanej, czym zdradził, jak wyglądają ich przebrania na Halloween. Tancerz i jego partnerka doskonale wiedzą, co jest na topie i wcielili się w Kena i Barbie. Fani głośnej produkcji zapewne doskonale poznają stroje, w które wskoczyli zakochani. To w takich fatałaszkach Barbie i Ken wybrali się na wspólną przejażdżkę na wrotkach. Trzeba przyznać, że pretendenci do tytułu najlepszego halloweenowego przebrania zadbali o każdy szczegół. Zdecydowanie największe wrażenie robi blond tupecik Marcina.