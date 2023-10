Marcin Hakiel znów pokazał swoją NOWĄ PARTNERKĘ. Już ze sobą zamieszkali?! (FOTO)

Yooz 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tajemnicza brunetka ma 86lat ,Hakiel znalazł ją w Domu Spokojnej Starości. Poza wiekiem, miłość ma emeryturę po amerykańskim mężu i sporo oszczędności. Marcin w końcu jest szczęśliwy i może tańczyć bez przyziemnych problemów. Sniadanie musiało być podane do łóżka , bo sympatia jest do niego przykuta, od czasu , gdy jej biodro wypadło. Po masażu stóp żigolak otrzymał wyższe niż zwykle kieszonkowe ,za co zakupił koszulki o których marzył od tygodni, ale nie było go na nie stać . Gdy załatwi for,malności o ubezwłasnowolnieniu brunetki , zapłaci w końcu raty komornikowi za mieszkanie, bo był cały czas smutny ponieważ groziła mu eksmisja.