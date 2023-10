Marcin Hakiel znów jest ZAKOCHANY? "Poznałem kogoś SYMPATYCZNEGO" Wspomniał o relacji z Magdaleną Stępień

Nie da się nie zauważyć, że Marcin Hakiel od rozstania z Katarzyną Cichopek stara się nie przepuszczać żadnej okazji do tego, by podywagować publicznie o swoim życiu prywatnym. Tylko w ciągu ostatnich paru tygodni tancerz zasiadł na kanapie show Kuby Wojewódzkiego i wystąpił w podcaście Żurnalisty. Tematem przewodnim rozmów był oczywiście rozwód z Kasią i wszystko to, co z nim związane.