Marcin Mroczek w poruszających słowach żegna się z Cezarym Olszewskim: "Mieliśmy się spotkać, ale NIE ZDĄŻYLIŚMY..."

Marcin Mroczek żegna Cezarego Olszewskiego

Na wieści o śmierci tancerza w sieci zaroiło się od kondolencji. We wtorek swoimi wspomnieniami z udziałem Olszewskiego podzielił się jego wieloletni przyjaciel, Marcin Mroczek. Aktor zmontował zdjęcia ze wspólnych wakacji w nagranie, do którego załączył poruszający wpis.

Żegnaj Przyjacielu... Długo zbierałem się do tej wiadomości, bo spadło to na mnie tak niespodziewanie i nie byłem na to przygotowany, ale wiem, że Czarek chciałby, żebym go właśnie tak wspomniał u siebie. Był moim przyjacielem i przez lata przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów. To on pomógł mi jako wspaniały choreograf i nauczyciel tańca standardowego zająć razem z Edytą Herbuś 3. miejsce w 4. edycji "TzG", gdzie się poznaliśmy, a potem wygrać "Taniec z Gwiazdami" na Ukrainie - czytamy.