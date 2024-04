Marcin Najman o spotkaniu w oktagonie z Jakubem Rzeźniczakiem: "Nie będę walczył z jakimś NIESPEŁNIONYM PIŁKARZYNĄ"

ktosss 21 min. temu zgłoś do moderacji 24 18 Odpowiedz

Kazdy krytykuje tego Rzezniczaka… Jestem mama i wiem, ze do szczesliwej rodziny potrzeba swiadomej decyzji 2 rodzicow by miec dziecko. Jesli jeden z rodzicow nie jest gotowy na dziecko i wpadli to nigdy nie bedzie dobrym rodzicem. Niestety kobiety w tych czasach zachodza w ciaze i sa przekonane ze facet bedzie chcial wychowywac dziecko niestety facet nie nosi dziecka nie czuje tego co kobieta i uwazam ze facet sam musi chciec miec dziecko i rodzine by sie naprawde podjal tego. Oczywiscie stosunek kazdy moze zakonczyc sie wpadka - ale kazdy czlowiek powinen miec prawo do wyboru czy chce byc obecny w zyciu tego dziecka. Kazdy rozumie kobiety jesli nie sa gotowe by byc matkami to niestety ale faceci tez maja do tego takie prawo. Dlatego on teraz jest dobrym ojcem bo swiadomie podjal decyzje o rodzicielstwie a jego byla partnerka wrobila go w dziecko i to dziecko ucierpi na tym ze ojciec jej nie chce i nigdy nie chcial ale uwazam ze to duza wina matki dziecka skoro wiedziala od poczatku ze on nie chce byc rodzicem. Niestety duzo ludzi tego nie rozumie a kobiety przestancie zachodzic w ciaze obojetnie z kim kazdy ma prawo do swiadomej decyzji czy chce byc rodzicem. Czy nie dlatego kobiety chca w polsce legalnej aborcji?! Bija sie o swoje prawa a facetow wyzywaja jesli dziecko jest z wpadki i nie sa gotowi by byc rodzicem.