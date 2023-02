Marcin Prokop chwali się w sieci NOWYM WIZERUNKIEM. Internauci zgodni: "Kiedy Dawid Podsiadło wejdzie za bardzo" (FOTO)

Marcin Prokop to bez wątpienia jeden z bardziej lubianych dziennikarzy w Polsce. Dziennikarz od lat tworzy zgrany zawodowy duet z Dorotą Wellman, z którą prowadzi "Dzień Dobry TVN". Marcin aktywny jest też na Instagramie, gdzie obserwuje go niemal 700 tysięcy osób.

To właśnie tam, co jakiś czas wrzuca mniej lub bardziej poważne fotki, które często wywołują żywe reakcje wśród jego fanów . Całkiem niedawno Prokop postanowił podzielić się nowym zdjęciem zrobionym prosto z wygodnego łóżka.

Marcin Prokop zgolił brodę

Kiedy twój sen jest tak nieprzyzwoity, że budzi cię w środku nocy, ale po chwili okazuje się, że to tylko pies wszedł pod kołdrę - napisał, załączając swoją fotkę z przystrzyżonym wąsikiem i rozczochranym fryzem.

Fani Prokopa niemal natychmiast zareagowali na alternatywną wersję dziennikarza, porównując go m.in. do Dawida Podsiadły , Salvadora Dalego, a nawet typowego " pana Mietka ".

Kiedy Dawid Podsiadło wejdzie za bardzo; Pomyślałam - co to za Mietek mi się tu wyświetlił?! Sorry Marcin nie poznałam, będziesz bogaty; Wyraz twarzy niczym Salvador Dali; Jak Gollum… - czytamy w komentarzach.