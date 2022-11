Żona Marcina Prokopa była na skraju załamania nerwowego: "Prawie straciłam życie" (WIDEO)

Ququ 20 min. temu zgłoś do moderacji 22 0 Odpowiedz

Ja mam od dziecka to. Chyba mam jakiś walnięty układ nerwowy, który nie akceptuje żadnego, nawet codziennego stresu. Jak jako dziecko miałam ataki paniki to nawet nikomu nie mówiłam, bo nie wiedziałam co to i jak to wytłumaczyć, że mam 10 lat i chyba mam zawał?