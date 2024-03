Marcin Prokop nazwał Filipa Chajzera "człowiekiem POGUBIONYM". Doczekał się stanowczej reakcji. "Oby nigdy..."

Ewa j 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Panie Prokop z całym szacunkiem on doznał wielkiej straty w postaci straty dziecka.To się nigdy nie odbuduje niech Pan pamieta.Nie przeżył Pan tego więc Pan nie wie jakie to spustoszenie. Każdy inaczej to przeżywa i nie daje sobie rady może tj przyczyną,że tak Pan go ocenia.Ja z fotela widza widzę go pozytywnego, miłego i z szacunkiem do ludzi.Chajzer to fajny życzliwy miły chłopak.