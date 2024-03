Widzowie GRZMIĄ nad nowym składem jurorskim w "Mam Talent!". "Najgorsza edycja ever. Sztuczność i tyle"

Za nami emisja pierwszego odcinka przedstawiającego m.in. "dzikie pląsy" Rodrigo z Radomia, który porwał do tańca Wieniawę. Z kolei 15-letnia Olivia oczarowała jurorów śpiewając i grając na skrzypcach piosenkę Adele, co poskutkowało wciśnięciem złotego guzika przez Pirowskiego. Na scenie wystąpił również pewien przystojniak, który urzekł jury męskim wydaniem burleski.

Internauci są mocno podzieleni co do nowej edycji "Mam talent!"

Bez Małgosi Foremniak to ja się dobrze bawić nie będę, i w ogóle nie mam ochoty oglądać; Najgorsza edycja ever. Sztuczność i tyle; Niestety, bez poprzedniego jury to już nie to samo. Brak oceny uczestnika na spontanie, widać montowanie i klatki; Prowadzący żenada; Jury ok, ale za kulisami mega drewno; Jakoś nie mam przekonania. Wolę sobie puścić coś innego - piszą internauci.