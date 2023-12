Marcin Tyszka pokazał okładkę magazynu z Barbarą Nowacką. "Dokładnie 30 lat temu zrobiliśmy tę sesję" (FOTO)

Piotr 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Orwell dumny. Teraz to będzie kraina szczęśliwości. Z tej oszczędności na swoje potrzeby POKO, utworzyli 10 nowych ministerstw. Każdy przecież chce do koryta. A mówili że 500?+ to patologia. Więc jak to nazwać? Wódz Tysk wczoraj podpisał zgodę na relokacje gości. Wyłączył sygnał TVP metoda Białoruska i robi czystki. Na same święta, komunistyczna pokazówka. Posłanka zaatakowana, pobita. Tego w TVN nie pokażą. Cieszcie się lemingi drenowanie kraju już się zaczęło.