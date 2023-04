Marcin Tyszka pokazuje zdjęcie sprzed 30 lat i pyta zalotnie: "Czy ten kandydat miałby szansę przejść dalej?" (FOTO)

Marcin Tyszka pokazał swoje zdjęcia sprzed prawie 30 lat

Na Instagramie fotografa pojawiły się jego zdjęcia sprzed prawie 30 lat , które wykonał polski fotograf Piotr Porebsky. Tyszka pozuje na nich w fioletowej rozpiętej koszuli (fotograf przyznał, że nosił ją przez 10 lat), w białych odpiętych spodniach i z uwodzicielskim uśmiechem . Choć zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z 1995 r. to w oczach młodzieńca możemy rozpoznać Marcina Tyszkę , którego znamy dzisiaj.

Czy ten kandydat miałby szansę przejść dalej? Pamiętajcie, że czekamy na Wasze zgłoszenia do nowej edycji @topmodelpolskatvn Sesja by @pporebsky… rok pewnie 95’ fiolet to chyba nie mój kolor, ale koszulę nosiłem z 10 lat! - podpisał zdjęcia.