Marcin Tyszka skrytykował tłumaczkę języka migowego. Kobieta mu odpowiada: "Internet to MAŁA WIEŚ"

Wszystko rozumiem, jest tłumaczenie, ale nie można bardziej neutralnie? TVP... Raczej trudno się skupić na kolędach - żalił się. 90 proc. programów nie ma tłumaczenia, niech każdy będzie tłumaczony na język migowy, wtedy nie będzie zaskakiwać... W dzisiejszych czasach to żaden problem, by emitować kanał z tłumaczeniem lub bez. Można też dodać napisy, jak w kinie lub Netflix - doradzał dotknięty "ekspert".

Szanowny Panie, ponieważ zostałam wywołana poniekąd do odpowiedzi, jestem i już odpowiadam na Pana pytanie. Tłumaczenie artystyczne ma to do siebie, że poprzez mimikę transferujemy emocje utworu oraz nastrój pieśni, w tym wykonaniu kolędy. To jak dla osób słyszących wygląda tłumaczenie, jest precyzyjną informacją na poziomie leksykalnym oraz gramatycznym. Jeśli tłumaczymy sędziego, tłumaczenie wygląda poważnie. Jak tłumaczymy pogrzeb, zazwyczaj również, zależy od księdza. Jesteśmy jako tłumacze przekaźnikami wielu informacji. Bez naszej pracy, wielu ludzi głuchych nie ma dostępu do żadnej informacji, wiedział Pan o tym? - dopytuje Marcina, kontynuując: