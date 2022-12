Marcin Tyszka ZDEGUSTOWANY ekspresją tłumaczki języka migowego w TVP: "KTO ROBIŁ CASTING?"

Przez 11 edycji programu Top Model światowej sławy fotograf dał się poznać nie tylko jako mistrz aparatu, ale też bezwzględny prześmiewca, lubujący się w wytykaniu mankamentów urody młodych Polek i Polaków. W sobotni wieczór Marcin pokusił się z kolei na wyśmianie publicznie tłumaczki języka migowego zatrudnionej przy świątecznym koncercie przez Telewizję Polską, która - w jego mniemaniu - wykazywała się zbytnią ekspresją, przez co odciągała uwagę "normalnego" widza od tego, co się dzieje na ekranie. Jakby tego było mało, celebryta podzielił się z followersami "błyskotliwą" ideą, aby w przyszłości taką translatorkę zastąpiły... napisy.

Wesołych Świąt! Wszystko rozumiem, jest tłumaczenie, aaale nie można bardziej neutralnie? - dopytywał. TVP… raczej trudno się skupić na kolędach. Właśnie dostałem relację dzięki @zadrogagorzny. PS. 90% programów nie ma tłumaczenia, niech każdy będzie tłumaczony na język migowy, wtedy nie będzie zaskakiwać… w dziwniejszych czasach to żaden problem, by emitować kanał z tłumaczeniem lub bez, można też dodać napisy jak w kinie lub Netflix.

Panie Marcinie, wypowiem się jako słysząca członkini Głuchej rodziny. Pani mimika jest jak najbardziej okej, tak wygląda język migowy. Nie opiera się tylko na znakach i gestach, ale również i może przede wszystkim na mimice czy postawie ciała. Wszystko to pełni funkcję gramatyczną. Jako że są święta, to i kolędy. Tak jak i my śpiewamy je nadzwyczaj głośno, ekspresyjnie, używając różnych barw i tonów głosu. Tak wyglądają kolędy w języku migowy, dodajmy języku wizualno-przestrzennym. Za granicą tłumacz języka migowego jest pokazywany na połowie ekranu, a u nas tylko w rogu. Dla nas nadekspresja, a dla Głuchych ekspresja, to po prostu część języka.