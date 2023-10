Marcin Wrona z TVN wziął CICHY ROZWÓD? Media donoszą, że ma już nową partnerkę. Dużo młodszą...

Tomek 22 min. temu zgłoś do moderacji 16 8 Odpowiedz

Fascynujące jest to, jak wszyscy walczymy o to, by nikt nikomu do łóżka nie zaglądał i miał prawo kochać, kogo kocha, a Wy szczujecie ludzi na innych rzucając na pożarcie durne info o tym, że ktoś się rozwiódł i ma nową, młodszą kobietę. I to tylko po to, by ludzie krytykowali, bo po cóż by innego. Żałośni i zakłamani jesteście. "Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych." - spójrzcie w lustro