Marco Bocchino był zagraniczną gwiazdą "Sylwestra z Dwójką". Internauci nigdy o nim nie słyszeli: "KTO TO JEST?"

Mika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 83 41 Odpowiedz

Zaproszony jeszcze za czasow PiS. Wymyslili, ze po co przeplacac. I tak ich elektorat nie zna swiata i wierzy we wszystko z TVP powie to powiedza, ze to wielka wloska gwiazda zawitala, na specjalne zaproszenie wodza Kaczynskiego..Zaplaca 5 tysiecy, w kaiegach zapisza, ze 5 mln i juz kasa na kolejne palacyki bedzie…