Marek Saganowski reaguje na oskarżenia żony o NIEWIERNOŚĆ: "Rozpad naszego małżeństwa rozpoczął się już kilka lat temu, NIE Z MOJEJ WINY"

Przez te kilka lat nie zostawił żony. Dopiero jak poznał kochankę, to chce odejść. To oczywiste, że małżeństwo rozpada się, bo on sobie kogoś znalazł. To nie jest uczciwe, że on wykorzystał czas małżeństwa na znalezienie kogoś nowego, bał się samotności, a żona będzie musiała zaczynać będąc sama. Uczciwie jest odejść, kiedy nikt nikogo nowego nie ma. Wtedy powodem jest to, że źle się działo w małżeństwie. Prawie każdy może powiedzieć o gorszych chwilach w związku.