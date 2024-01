Marek Sierocki dostanie NOWY program w TVP? Dziennikarz zabrał głos

Rewolucja w Telewizji Polskiej trwa już od kilku tygodni. W związku z tym w mediach co rusz pojawiają się doniesienia na temat kolejnych zmian zachodzących w stacji, zarówno tych programowych, jak i personalnych. Nowe kierownictwo wymieniło już na przykład skład prezenterów "Wiadomości" (obecnie "19.30"), zaś do "Teleexpressu" powrócił Maciej Orłoś. Nie brakowało także głośnych, dziennikarskich pożegnań z telewizją publiczną. Jeszcze nie tak dawno spekulowano, że jedną z gwiazd stacji, która wkrótce opuści jej szeregi, będzie Marek Sierocki.

Marek Sierocki zostaje w TVP. Dostanie nowy program

Sam dziennikarz w rozmowie z Wirtualnymi Mediami potwierdził, że zostaje w Telewizji Polskiej. Na pytanie, czy powróci do "Teleexpressu" Sierocki odpowiedział przecząco. Dotychczasowy prowadzący "Szansy na sukces" uchylił jednak rąbka tajemnicy na temat swojej zawodowej przyszłości, sugerując, iż wkrótce zobaczymy go w całkiem nowym programie.

Myślę, że nie [wróci do "Teleexpressu" - przyp. red.]. Będzie coś nowego - powiedział Sierocki w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Serwis poinformował, że dziennikarz nie chciał zdradzić szczegółów co do nowego projektu. Sam zainteresowany w rozmowie zasygnalizował, iż było to wbrew jego zasadom.