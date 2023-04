Marek Włodarczyk ujawnił, ile dostaje EMERYTURY. Kwota szokuje...

Majonez Pozna... 36 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

NIHIL NOVI i po co to do tematu stałe powracanie skoro większość dostaje w odpowiednim stosunku do tego co do ZUS oddaje ??? Są oczywiście pomiędzy Nami na nieszczęście Nasze uprzywilejowani i np. taki w Nasz ciężar nowy guz będzie stanowiła najniższa emerytura z KRUS !!! Dodatkowo Nas też stale doją Ci dzisiaj bardzo dobrze opłacani a którzy 100% emerytury po zakończeniu pracy biorą !!! W tym ostatnim przypadku tylko przykład na to mamy, że z równością obywateli wobec prawa sobie w kulki gramy !!!