Marek Włodarczyk z 38 lat MŁODSZĄ partnerką na salonach. Zabrał ją na widownię "Tańca z gwiazdami" (ZDJĘCIA)

Nick 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Mam taką dziwną sytuację. Poznałam mężczyznę, z którym się zaprzyjaźniłam i staliśmy się sobie bliscy. Ja mam 28 lat, on 50. Ja mam chłopaka, on ma żonę. Nie chcemy nic od siebie, nie próbujemy mieć romansu i nie zdradzilibyśmy swoich partnerów i mój chłopak wie o nim. Jednocześnie nasz kontakt stał się dla nas ważny. Dużo rozmawiamy, wspieramy siebie w swoich życiach, które są tak odmienne. On mi opowiada o swoich córkach, ja o pogodzeniu nauki (studiów) z pasją itp. Niby nie powinnismy mieć ze sobą nic wspólnego, inne zawody, inny wiek, jesteśmy tez z różnych krajów. A jednak ta relacja daje nam wiele wartości. Pomyślałam o tym jak był artykuł o Bończukowej i Wodeckim, albo nawet tutaj: że ta dziewczyna przyjaźniła się z Włodarczykiem. Wiem, że to możliwe bo przeżywam to samo. Tylko zastanawiam się, na czym to polega: skąd takie połączenie dwóch osób z taką różnicą wieku, a nie będące cielesnym połączeniem? Jak to jest, że tak siebie potrzebujemy a nie chodzi nam o to, żeby być ze sobą w związku? To wszystko brzmi jakby nie mogło być prawdziwe. Czy to możliwe ze tylko się oszukujemy tylko o tym nie wiemy?