Marek Włodarczyk z 38 lat MŁODSZĄ partnerką na salonach. Zabrał ją na widownię "Tańca z gwiazdami" (ZDJĘCIA)

"Kryminalni" to jeden z najbardziej kultowych seriali telewizji TVN. Lubiana produkcja zadebiutowała w 2004 roku i była emitowana przez cztery lata. Komisarz Adam Zawada , w którego wcielał się Marek Włodarczyk , udzielił wywiadu w 2021 roku, w którym przyznał, że z sentymentem spogląda na tamte lata.

Wszystkich darzyłem ogromną sympatią, zarówno kolegów i koleżanki aktorów, jak i ekipę techniczną. Gdy myślę o tamtych czasach, to bardzo miło mi się robi na sercu. Może też dlatego, że jestem już trochę starszy, a to był dla mnie okres jeszcze pełen energii i zapału. Czasami jak spotkam się z Maćkiem Zakościelnym (Marek Brodecki) czy z Magdą Schejbal (Barbara Storosz), to mówimy sobie, że szkoda, że tamta przygoda się skończyła – stwierdził na łamach serwisu dziendobry.tvn.pl.