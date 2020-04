Margaret i KaCeZet chwalą się całuśnym zdjęciem z ogródka: "Zaprosilibyśmy was na grilla, ale..." (FOTO)

Pod koniec ubiegłego roku Margaret niespodziewanie ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ze względu na swoje zdrowie psychiczne musi wycofać się z życia publicznego. Tak też zrobiła i zniknęła na kilka dobrych miesięcy. Co jednak ciekawe, choć Margaret rzeczywiście miała dłuższą przerwę od zawodowych zobowiązań, to w tym właśnie czasie zdążyła między innymi... wyjść za mąż. I przypomnijmy w tym miejscu, że nie była to taka zwyczajna uroczystość.