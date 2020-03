Margaret nagrała nowy teledysk. "Na mieście zły PR. Laska lasce robi wiral"

Od pewnego czasu Margaret przechodzi pewną przemianę. Nietrudno zauważyć, że dzieje się to odkąd wokalistka związała się z Kacezetem , a następnie wzięła z nim ślub w peruwiańskiej dżungli, gdzie wznosili toasty psychoaktywnymi naparami.

Piosenkarka zmieniła styl muzyczny, wygląd i zachowanie. Ostatnio można ją zobaczyć głównie smutną i zmęczoną. Do tego znacznie schudła.

Dziękuję za wpłaty na moją zbiórkę dla @FundacjaRaknRoll! Uzbieraliśmy 20 tysięcy złotych! Jesteście wielcy! Zgodnie z umową łapcie Nowe Plemię! Sprawdzajcie i dajcie znać, co myślicie! - napisała.

Z tekstu piosenki, w której co chwilę przewija się słowo "laska", płynie przesłanie nawołujące do kobiecej solidarności i bycia sobą.

Na mieście zły PR. Laska lasce robi wiral. Czemu jej nogi podcinasz, kiedy opada kurtyna? Na mieście zły PR, ale podbija, gdy ma deala. Do złej gry dobra mina, lepiej laska bądź prawdziwa - brzmi fragment utworu.

W teledysku piosenkarce towarzyszy grupa tancerzy. Nowy utwór przypadł fanom do gustu.

"To jest po prostu megasztos!", "Co za nuta, co za klip, ogień", "Królowa powróciła" - zachwycają się w komentarzach.