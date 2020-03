Rozdrażniony KaCeZet na spacerze z Margaret RZUCA SIĘ NA PAPARAZZI!

Odkąd Margaret na swojej drodze spotkała zapomnianego wokalistę reggae KaCeZeta , para jest niemal nierozłączna. Po powrocie z "oczyszczającej" wyprawy do Peru, gdzie muzycy sformalizowali swój związek , poinformowali o otwarciu własnej wytwórni. Odtąd Małgosię i Piotrka wiążą również relacje zawodowe i z jeszcze większą intensywnością widywani są razem.

Ostatnio "przyłapano" ich podczas wyprawy na prawy brzeg Wisły. Małżonkowie wybrali się do bankomatu, co uchwycił jeden z fotoreporterów. Kozieradzki nie był najwyraźniej w najlepszym humorze, bo miał werbalnie zaatakować paparazzi za wykonywanie swojej pracy. Doszło nawet do tego, że zdenerwowany obecnością fotoreportera wybranek Jamroży miał agresywnie chwycić za aparat mężczyzny, którym ten wykonywał mu i jego partnerce zdjęcia. Rozdrażnionego urokami sławy Piotrka nie przestraszyły nawet umieszczone w okolicznych restauracjach kamery, na które zwrócił uwagę paparazzi. Margaret była ponoć nieco zażenowana zachowaniem ukochanego.