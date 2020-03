Margaret WRÓCIŁA do muzyki z nowym singlem "Przebiśniegi"! Będzie hit?

We wtorek wpadłam do Newonce.radio, żeby opowiedzieć o mojej zbiórce na Fundację Rock'n'Roll i zagrałam taki oto nowy numer "Przebiśniegi". To tylko rozgrzewka do tego, co szykuję na koniec zbiórki więc wpłacać, wpłacać, wpłacać, bo koniec już 18.03 - apeluje artystka na swoim profilu na Instagramie.