Margaret wraca do muzyki! Nagrywa nową piosenkę (FOTO)

Nero 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do tak jasnej skory Małgorzata nie powinna ubierać się w takie nie jedzie sukienki . One pasuja raczej i tylko brunetkom . Albo niech posmaruje skore chociażby Dermotanem żeby wyglądała zdrowiej i z równym kolorem . Nie służy jej ten ślub . Poza tym skąd ta nierównowaga w podejmowaniu decyzji życiowych . Ma ślub - nie ma . Przestała śpiewać gdy śpiewa , latem ubiera się jak na sybir a zima jak na Seszele . Co z nia jest nie tak . A ile ona ma latek tak naprawdę bo nogi co wchodziły do studia ( do białej spódnicy podartej ) to chyba były 65 łatki .