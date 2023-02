Margaret o uduchowionym ślubie wśród szamanów: "Jest ważny w moim serduszku, a nie pod względem prawnym"

Szarlotta 1 godz. temu zgłoś do moderacji 87 45 Odpowiedz

W sumie to może być niskobudżetowy ślub, ,,dla serduszka". Ciekawe co na to mój miły. Jakieś szorty chyba ma. Ja bo włożę na głowę donicę ze skrzydłokwiatem do góry dnem. Tylko skąd wziąć szamana? Może sąsiad pomruczy coś, postuka na bębenku albo poszeleści grzechotką.