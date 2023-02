"Rockowa" Margaret eksponuje bieliznę w prześwitującej spódnicy na ramówce Polsatu (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że Margaret to prawdziwa kobieta-kameleon. Autorka takich hitów, jak Thank You Very Much czy Cool Me Down przykłada ogromną wagę do swojego ubioru i nie boi się eksperymentować z wizerunkiem. Małgosia Jamroży lubuje się w krzykliwych akcesoriach, nieoczywistych połączeniach i szalonych fryzurach, które zmienia jak rękawiczki.