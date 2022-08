Margaret uzbrojona w torebkę Balenciagi za 9 tysięcy złotych sączy prosecco ze znajomą (ZDJĘCIA)

Ostatni tydzień był dla Margaret wyjątkowo trudny. Najpierw piosenkarka rozpętała burzę swoim występem na Top of the Top Sopot Festival 2022, po którym w sieci zaroiło się od komentarzy, że "fałszowała, aż bolały uszy". Piosenkarka usiłowała robić dobrą minę do złej gry, twierdząc w rozmowie z Pudelkiem, że "jej się podobało", jednak widzowie byli bezlitośni.