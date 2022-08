Margaret wyznaje: "Zostałam ZGWAŁCONA, gdy miałam 10 LAT"

emilka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Współczuję... Też zostałam zgwałcona, ale w wieku dorosłym, do tego przez mojego partnera wtedy. Trauma jest do dzisiaj, choć minęło już ponad 10 lat. Rzutuje to niestety na poczuje wartości, jak i relacje z nowymi partnerami. Choć ogólnie ten partner wyrządził mi jeszcze inne krzywdy, próbował obniżyć może poczucie wartości, mówił, że do niczego się nie nadaję i takie tam... A druga osoba, która mnie skrzywdziła, to niestety moja matka, choć tylko emocjonalnie, ale też to bardzo negatywnie na mnie wpłynęło i dalej się to za mną ciągnie. Przez te dwie osoby niestety musiałam przez lata zmagać się z obniżoną samooceną, co wpłynęło na całe moje życie i wpływa dalej...