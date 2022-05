Zirytowana Margaret reaguje na głosy fanów zaniepokojonych jej wyglądem: "W tym jest DUŻO AGRESJI"

Wraz z nowym albumem Margaret znów postanowiła zmienić co nie co w swoim wyglądzie. Wokalistka, która promuje obecnie singiel "Cry in my Gucci", znacznie skróciła włosy i pofarbowała je na rudo. Sporej metamorfozie uległa też jej sylwetka, co zresztą nie umknęło uwadze fanów. Pod TikTokami, w którym "Maggie" wykonuje choreografię do nowego kawałka, zaroiło się od komentarzy internautów zaniepokojonych jej aparycją.